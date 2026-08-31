La Policía Nacional del Perú (PNP) allanó durante la madrugada un inmueble conocido como “Casa Blanca”, ubicado en la zona José Gálvez Barrenechea, en Villa María del Triunfo, donde intervino a 13 personas.

El jefe de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), coronel PNP Carlos Morales Guevara, informó que entre los intervenidos hay 12 ciudadanos venezolanos y un peruano.





Dos menores figuran entre los intervenidos

Según la información policial, nueve de las personas intervenidas son varones y cuatro son mujeres.

Entre ellas se encuentran dos adolescentes venezolanos de 16 años, un varón y una mujer, cuya situación deberá ser evaluada conforme a los procedimientos correspondientes para menores de edad.

La Policía precisó además que solo cuatro de los 12 ciudadanos venezolanos registrarían ingreso regular al Perú, mientras que los otros ocho no contarían con registro migratorio regular.

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PNP halló dos pistolas, celulares y sustancias por analizar

Durante el registro del inmueble, los agentes encontraron dos pistolas en diferentes dormitorios, 12 teléfonos celulares y sustancias que serían ilícitas.

La PNP indicó que todos estos elementos serán sometidos a peritajes para determinar su naturaleza, procedencia y una eventual vinculación con hechos delictivos.

Las autoridades también deberán establecer quién ocupaba cada ambiente y a quién pertenecían específicamente las armas, celulares y demás especies incautadas.

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La Policía Nacional del Perú ejecutó un operativo en el inmueble denominado “Casa Blanca”,… pic.twitter.com/XRf5Gitkpb — PNP Noticias (@PNP_Noticias) August 31, 2026





Policía investiga si inmueble funcionaba como búnker

El coronel Morales Guevara explicó que inmuebles de este tipo pueden ser utilizados como “búnkeres” por grupos delictivos para reunirse, consumir sustancias, celebrar actividades ilícitas o planificar delitos.

Entre los hechos que podrían organizarse desde estos espacios mencionó extorsiones y secuestros, aunque en este caso todavía deberá determinarse si los intervenidos tenían participación en esos delitos.

La investigación busca individualizar la responsabilidad de cada persona hallada en el predio y establecer si existía algún nivel de organización criminal.

Investigan posible modalidad para captar víctimas

De acuerdo con información policial, una de las adolescentes intervenidas habría referido que acudía a establecimientos donde se ejerce el meretricio y que también habría realizado viajes al extranjero vinculados con esa actividad.

Morales Guevara señaló que organizaciones delictivas pueden utilizar a mujeres para acercarse a potenciales víctimas en discotecas y centros de diversión, obtener información sobre ellas y posteriormente facilitar el robo de dinero o pertenencias.

Esta posible modalidad es parte de las hipótesis policiales y deberá ser corroborada mediante las diligencias fiscales y policiales.

Dos intervenidos registran antecedentes de operaciones policiales

La Policía identificó además antecedentes de intervenciones previas en algunos de los adultos encontrados en “Casa Blanca”.

Entre ellos figura Alexander Enderson Escalante Crespo, quien, según la información policial, fue intervenido en enero de 2026 por presuntos delitos relacionados con tráfico ilícito de drogas, peligro común y banda criminal.

Posteriormente habría sido intervenido nuevamente en un establecimiento nocturno donde se reportó el hallazgo de municiones y sustancias presuntamente ilícitas.

También fue identificado Gabriel Alejandro Martínez Bastardo, intervenido en octubre de 2025 durante un operativo relacionado con investigaciones por drogas, armas, municiones y presunta banda criminal.

Ambos fueron hallados juntos en uno de los dormitorios donde la Policía incautó elementos que serán objeto de peritaje.

Ministerio Público participa en las investigaciones

Las diligencias continúan con participación del Ministerio Público para esclarecer la situación jurídica de cada uno de los intervenidos.

Los peritos deberán determinar si las pistolas se encuentran operativas, establecer la naturaleza de las sustancias encontradas y analizar el contenido de los 12 celulares.

La Policía también busca definir si existe relación entre los intervenidos y otros hechos delictivos registrados en Lima Sur.