El jefe de la Región Policial Callao, general PNP Ricardo Espinoza, informó sobre una serie de medidas adoptadas frente a los casos de extorsión y violencia que afectan al transporte público en el Callao y Ventanilla.

Entre las acciones implementadas, se detalló la puesta en funcionamiento de la plataforma digital estamoshartos.com.pe, habilitada para recibir denuncias anónimas vinculadas a extorsión, microcomercialización de drogas y zonas inseguras, exclusivamente en esta jurisdicción.

El sistema es administrado por la central 105 del Callao y permite visualizar la atención policial con registro fotográfico, fecha y hora.

Asimismo, se anunció la incorporación de un botón de pánico digital dentro de la plataforma, que permitirá a pasajeros y transportistas alertar de manera inmediata ante situaciones de riesgo, lo que activará la respuesta policial en la vía.

De manera complementaria, se creó el servicio de Policía Vial Antiextorsiones, destinado a brindar seguridad en la carretera Gambetta, desde el Callao hasta Pachacútec.