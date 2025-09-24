La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un joven de 22 años señalado como presunto miembro de una organización delictiva especializada en el robo de automóviles en el distrito de San Juan de Miraflores.
La intervención estuvo a cargo de agentes de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos y se realizó en la cuadra 8 de la avenida Pedro Miotta, informó RPP.
El detenido fue identificado como Raúl Méndez Pérez, quien se desplazaba en un automóvil rojo que portaba una placa adulterada. Según la información policial, el sujeto registra antecedentes y recientemente había recuperado su libertad debido a exceso de carcelería.
Las investigaciones lo vinculan además a un asalto ocurrido en octubre de 2024, cuando una camioneta fue robada a mano armada. En aquel hecho, el propietario del vehículo perdió la vida tras recibir un disparo.
La PNP indicó que este caso guarda relación con las actividades de la misma organización delictiva que viene siendo investigada por múltiples robos en la zona sur de Lima.
Durante la operación, los agentes también localizaron otro vehículo que había sido sustraído el pasado 18 de septiembre en San Juan de Miraflores. La recuperación de esta unidad constituye un nuevo elemento que refuerza la conexión del detenido con la banda.
Además del automóvil con la placa irregular, la Policía incautó diversos implementos utilizados en el robo de autos. Entre ellos figura un objeto metálico conocido como el “peine”, empleado por delincuentes para forzar cerraduras y abrir las puertas de los vehículos.
