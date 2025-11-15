La Policía Nacional del Perú desarticuló una peligrosa banda criminal, presuntamente vinculada a robos y extorsiones en diversas zonas del Cono Sur de Lima.

La intervención estuvo a cargo de la Brigada Especial Contra el Crimen Lima Sur de la Dirincri, que desplegó un operativo dirigido a capturar a los integrantes de esta organización delictiva.

Durante la operación, los agentes lograron la detención de ocho presuntos integrantes de la banda, quienes serían responsables de múltiples hechos delictivos registrados en los últimos meses . Según informó el coronel PNP Holger Obando Cristóbal, los detenidos operaban coordinadamente para cometer asaltos y cobrar cupos a comerciantes y transportistas de la zona.

Asimismo, la Policía incautó armas de fuego, municiones y otros elementos utilizados para sus actividades ilícitas, los cuales servirán como evidencia en las investigaciones fiscales.

Las autoridades señalaron que este golpe permitirá reducir significativamente los niveles de inseguridad en el Cono Sur, donde vecinos y empresarios habían denunciado reiteradas amenazas.