La Policía Nacional incorporó tecnología de reconocimiento facial al transporte público de Lima. El sistema, operado desde el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la PNP, utiliza cámaras de 2 megapíxeles montadas dentro de los buses para fotografiar a los pasajeros segundo a segundo durante todo el recorrido.

Cabe mencionar que las imágenes se contrastan de forma automática con la base de datos estatal de requisitorias, actualizada de manera continua para reflejar la situación legal vigente de cada persona buscada.

Cuando el algoritmo detecta una coincidencia, emite una alerta sonora y visual en la central de monitoreo y activa un protocolo de localización por GPS que informa en tiempo real la placa, la posición y la ruta de la unidad.

El tiempo estimado de respuesta para la intervención es de unos 10 minutos. La detención queda a cargo, según la proximidad, de la unidad de los Halcones.

El sistema no se limita a la identificación de personas: también emplea inteligencia artificial para detectar armas de fuego dentro de los vehículos. La plataforma es compatible con equipos de distintos fabricantes, siempre que superen la resolución mínima requerida, lo que permite que las empresas privadas de transporte integren sus propias cámaras a la red policial.

La tecnología funciona desde noviembre del año pasado en centros comerciales y calles de la capital, donde ha permitido capturar a 20 personas incluidas en el sistema de recompensas del Ministerio del Interior.