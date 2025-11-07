La Policía Nacional ejecutó un amplio operativo en Polvos Azules, en el Cercado de Lima, donde se inspeccionaron más de 70 puestos vinculados presuntamente a la venta de equipos móviles, chips telefónicos y otros productos sin documentación.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección de Policía Fiscal, que desplegó personal especializado y el sistema de videovigilancia del recinto.

Durante la acción, el general Javier Vela informó que se detectaron celulares con reporte de robo y productos sin sustento legal.

Los agentes identificaron 13 equipos robados mediante la verificación del IMEI en el sistema del Osiptel, además de varias líneas telefónicas ofrecidas sin cumplir con la normativa correspondiente.

Paralelamente, se ubicaron puestos con licores de procedencia no acreditada y prendas con marcas adulteradas. Según la PNP, estos productos vulneran normas aduaneras y de propiedad intelectual, por lo que fueron incautados para su evaluación respectiva.