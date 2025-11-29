La Policía Nacional del Perú puso en marcha un operativo especial para la final de la Copa Libertadores, que se disputará esta tarde en el Estadio Monumental.

El general Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que 1,643 agentes fueron asignados para garantizar el orden antes, durante y después del encuentro, con acciones que comenzaron desde la madrugada.

El general detalló que el despliegue incluye el apoyo de más de 300 serenos y el cierre del tránsito alrededor del estadio desde las 00:00 horas, con el fin de asegurar el control de accesos. Señaló además que el aforo habilitado es de 55,000 personas, mientras que cerca de 45,000 hinchas brasileños han llegado al país para asistir al evento, entre ellos aficionados del Palmeiras, Flamengo y otros asistentes extranjeros.

Monroy recordó que la Ley del Deporte prohíbe el ingreso de objetos punzocortantes, elementos inflamables o artículos que puedan comprometer la seguridad.

También indicó que solo se permite el ingreso de instrumentos musicales y banderolas previa coordinación con Conmebol, y que no accederán personas que hayan consumido alcohol. Las puertas del recinto abrirán al mediodía para facilitar el ingreso antes del partido programado para las 4:00 p. m.