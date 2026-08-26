Un operativo policial en Pachacútec, Ventanilla, terminó con un efectivo de la Dirincri herido por disparos la mañana de este miércoles 26 de agosto.
El suboficial superior Paulo Távara Colchado, de 56 años, recibió impactos en el mentón y el brazo izquierdo mientras realizaba labores propias de su función.
Según la información policial, dos sujetos que se movilizaban en un automóvil atacaron al agente y huyeron del lugar. La emergencia fue comunicada a través de la Central 105 y personal de la Unidad de Emergencia (Uneme) de Ventanilla llegó para auxiliar al policía, quien inicialmente fue atendido en un establecimiento de la zona.
Posteriormente, Távara Colchado fue trasladado al Hospital Central de la Policía Nacional del Perú Luis N. Sáenz, en Jesús María. La Policía informó que el efectivo se encontraba estable. En paralelo, se desplegaron unidades en diferentes sectores de Ventanilla para localizar a los responsables.
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