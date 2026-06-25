El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, alertó que Lima mantiene una elevada probabilidad de registrar en el futuro un terremoto de gran magnitud.

Tavara también indicó que los estudios científicos realizados por la institución identifican una zona de acumulación de energía frente a la capital con capacidad de generar un sismo de al menos 8.8 grados. Además, recordó que el Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica del mundo.

“Desde el año 2014 hemos publicado mapas de acoplamiento sísmico que muestran dónde se acumulan esfuerzos en el contacto entre placas. Frente a Lima todo indica que debe ocurrir un sismo de magnitud 8.8 por lo menos”, afirmó.

También señaló que la vulnerabilidad de una zona depende de la combinación de factores como la calidad del suelo, la resistencia y antigüedad de las edificaciones, la morfología del terreno y la concentración de habitantes.

“Cuando hablamos de vulnerabilidad no es una definición sencilla. Es la suma de la calidad de los suelos, las construcciones, la antigüedad de las viviendas, la morfología del terreno y la concentración de personas”, sostuvo.

El especialista también indicó que los sismos con dos fases de ruptura, como los ocurridos recientemente en Venezuela, pueden presentarse en el Perú. Recordó que durante el terremoto de Pisco de 2007 se produjo un comportamiento similar.