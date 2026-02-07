Transportistas de servicio público realizaron una manifestación desde tempranas horas en la avenida Gambetta, a la altura del cruce con Santa Fe, en la zona de La Pampilla, en Ventanilla.

Cabe mencionar que la protesta se originó luego de un ataque armado contra una cobradora registrado la noche previa.

De acuerdo con lo informado a Canal N, la trabajadora fue atacada por un sujeto que se hizo pasar como pasajero cuando descendía de la unidad.

La mujer recibió impactos de bala en la pierna y fue trasladada al hospital de Ventanilla, donde se reportó que se encuentra fuera de peligro.

Tras el hecho, conductores y cobradores se concentraron en la vía para exigir acciones frente a los ataques y casos de extorsión que, según indicaron, afectan de manera reiterada al transporte público.