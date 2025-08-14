Javier Cipriani, ejecutivo de la Fundación Lima, anunció que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, visitará el próximo mes al papa León XIV. Durante el encuentro, se buscará invitar al papa a visitar el Perú.
López Aliaga, que en las próximas semanas viajará a España para participar en actividades oficiales, expresó su deseo de ir luego a Roma para recibir la bendición papal.
“Estoy yendo a Madrid cuatro días. Vamos a hacer una cosa muy peruana allá. Luego quiero ir a Roma para pedirle al papa su bendición”, comentó el burgomaestre, quien estará presente en una cena con las autoridades del país europeo.
TE PUEDE INTERESAR
- Parque de las Leyendas Huachipa celebra aniversario con “Bati Fest”, el festival temático de Batman
- Nueva modalidad de estafa telefónica deja a víctima sin más de S/ 30 mil en minutos
- Combi se despista y choca con rejas del Metropolitano en Independencia
- Sereno abate a presunto delincuente en Villa María del Triunfo y queda en libertad tras diligencias
- Más de cinco mil jóvenes compiten por una vacante en el examen de admisión de la UNI