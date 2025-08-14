Javier Cipriani, ejecutivo de la Fundación Lima, anunció que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, visitará el próximo mes al papa León XIV. Durante el encuentro, se buscará invitar al papa a visitar el Perú.

López Aliaga, que en las próximas semanas viajará a España para participar en actividades oficiales, expresó su deseo de ir luego a Roma para recibir la bendición papal.

“Estoy yendo a Madrid cuatro días. Vamos a hacer una cosa muy peruana allá. Luego quiero ir a Roma para pedirle al papa su bendición”, comentó el burgomaestre, quien estará presente en una cena con las autoridades del país europeo.

