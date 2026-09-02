Un niño de 10 años volvió a alimentarse por la boca después de ocho años gracias a una compleja cirugía de reconstrucción esofágica realizada por especialistas del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud, en Lima.

El paciente, llamado Emir y procedente de Piura, fue dado de alta después de evolucionar favorablemente tras una intervención practicada el 27 de julio de 2026.

Ingesta de sustancia corrosiva dañó su esófago

La historia médica de Emir comenzó cuando tenía un año y siete meses, luego de ingerir accidentalmente una sustancia corrosiva.

El producto provocó graves lesiones en el esófago y el estómago y generó una estrechez severa que impedía el paso normal de los alimentos.

Desde entonces, el menor atravesó hospitalizaciones y diversos procedimientos médicos para intentar recuperar la función del esófago.

Se alimentó mediante gastrostomía durante ocho años

Durante aproximadamente ocho años, Emir tuvo que recibir los nutrientes directamente hacia el estómago mediante una gastrostomía.

Su madre, Zeneida Mezones Velasco, recordó que el proceso implicó años de tratamiento y búsqueda de una alternativa que permitiera mejorar la calidad de vida de su hijo.

Los médicos realizaron varias dilataciones para intentar ampliar la zona estrechada del esófago, pero el problema volvía a presentarse.

A ello se sumaron episodios respiratorios asociados al ingreso de saliva hacia las vías respiratorias y dificultades para mantener una adecuada nutrición.

Lesión comprometía prácticamente todo el esófago

Cuando Emir llegó al Hospital Guillermo Almenara, los especialistas realizaron nuevos estudios y determinaron que la lesión comprometía prácticamente la totalidad del esófago.

Ante ese escenario, el equipo de Cirugía Pediátrica decidió realizar un reemplazo esofágico mediante la técnica de tubo gástrico.

Este procedimiento utiliza una porción del propio estómago para formar un nuevo conducto que permita transportar los alimentos desde la boca hacia el aparato digestivo.

Cirugía se realizó mediante laparoscopía

La intervención fue realizada el 27 de julio mediante técnicas laparoscópicas, un abordaje mínimamente invasivo utilizado también en otros procedimientos complejos de reemplazo de esófago realizados por el Hospital Almenara.

El cirujano pediatra Ronald Gallegos, quien lideró el procedimiento, explicó que se trató de una operación de alta complejidad.

La atención involucró a profesionales de cirugía pediátrica, pediatría, neumología pediátrica, cardiología, infectología, cuidados intensivos pediátricos, nutrición clínica y gastroenterología pediátrica.

Emir ya puede ingerir alimentos líquidos

Después de la cirugía, el menor presentó una evolución favorable y empezó a recibir alimentos por vía oral.

Actualmente puede ingerir líquidos y los tolera adecuadamente, según informó EsSalud.

Los médicos proyectan incorporar progresivamente alimentos de mayor consistencia conforme avance su recuperación.

Madre celebra alta después de ocho años de tratamiento

Para Zeneida Mezones, el alta médica representa el resultado de un proceso que comenzó cuando Emir era todavía un bebé.

“Yo soy la mamá más feliz que puede haber en esta vida”, expresó tras conocer que su hijo podía regresar a casa.

La madre indicó además que Emir tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista y se comunica con pocas palabras, pero resaltó su evolución y fortaleza durante el tratamiento.

Hospital Almenara tiene experiencia en reemplazo esofágico

El Hospital Guillermo Almenara ha realizado anteriormente procedimientos de reconstrucción del esófago mediante tubo gástrico en pacientes pediátricos.

En 2024, EsSalud informó sobre otro paciente de 12 años sometido a esta técnica para restituir el tránsito de los alimentos utilizando parte del estómago.

La institución señala que estos procedimientos requieren seguimiento médico posterior para controlar la nutrición, la adaptación a la alimentación y el funcionamiento del nuevo conducto.