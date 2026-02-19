Renzo Reggiardo solicitó al presidente José María Balcázar que coloque la lucha contra la inseguridad como prioridad inmediata.

También señaló que Lima continúa en estado de emergencia y consideró necesaria su ampliación, al advertir que no se debe desviar la atención del problema delictivo.

El burgomaestre propuso la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana que articule a todos los sectores involucrados.

Reggiardo planteó implementar una oficina de un ZAR de la Seguridad Ciudadana, con capacidad de coordinación entre municipalidades, Ministerio Público, jueces e INPE.

#EnVivo



El acalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió al nuevo presidente y al gobierno central actuar de inmediato, priorizando la seguridad ciudadana sobre cambios de gabinete o interrupciones en la gestión



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/URun0zigeZ — Canal N (@canalN_) February 19, 2026