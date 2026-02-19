Renzo Reggiardo solicitó al presidente José María Balcázar que coloque la lucha contra la inseguridad como prioridad inmediata.
También señaló que Lima continúa en estado de emergencia y consideró necesaria su ampliación, al advertir que no se debe desviar la atención del problema delictivo.
El burgomaestre propuso la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana que articule a todos los sectores involucrados.
Reggiardo planteó implementar una oficina de un ZAR de la Seguridad Ciudadana, con capacidad de coordinación entre municipalidades, Ministerio Público, jueces e INPE.
Te puede interesar
- Nuevo presidente en el Perú: José María Balcázar de Perú Libre reemplazará a José Jerí
- José Jerí ya no tiene la protección legal de un presidente
- “Habrá elecciones transparentes”, asegura presidente José María Balcázar
- Presidente José Balcázar ya está en Palacio de Gobierno: Fue recibido con honores (FOTOS)
- Vladimir Cerrón pide a presidente José Balcázar “dar de baja” a jefe de la PNP, Óscar Arriola
- Presidente José María Balcázar insta al diálogo: “Aquí no hay derechas ni izquierdas”
- José María Balcázar jura como presidente de la República tras censura de José Jerí