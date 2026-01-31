El Indecopi informó, mediante el Sistema de Alertas de Consumo, que la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria comunicó el retiro del mercado de varias fórmulas infantiles de la marca Alula, dirigidas a bebés de 0 a 12 meses, en sus presentaciones Gold Premium y Comfort Premium.

De acuerdo con Digesa, estos productos podrían contener trazas de cereulida, una toxina asociada a trastornos digestivos.

El riesgo estaría vinculado a un componente utilizado en el ingrediente Omega 6 ARA, motivo por el cual se recomendó a los consumidores suspender su uso y seguir únicamente información oficial.

Las autoridades indicaron que quienes tengan consultas o requieran orientación adicional pueden comunicarse directamente con Digesa a través del correo electrónico digesaconsul@minsa.gob.pe, donde se brindará información sobre los procedimientos y medidas correspondientes.