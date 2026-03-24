A pesar de la gravedad del caso, el robo de lingotes de oro ocurrido la mañana del domingo en la Costa Verde, en San Miguel, aún no ha sido denunciado formalmente ante las autoridades.
Cabe mencionar que la Policía Nacional inició las diligencias correspondientes por tratarse de un hecho violento.
El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, confirmó a RPP que el caso se investiga de oficio.
“Hasta el momento no (hay denuncia), se sigue con las investigaciones de oficio porque se ha visto un acto violento, amenazante, con armas de fuego, un apoderamiento de bienes muebles, a todas luces y la actitud y comportamiento criminal de lo que configuran las características de un robo agravado en banda, a mano armada”, sostuvo.
Por su parte, el Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación por el presunto delito de robo agravado. Las diligencias están a cargo del cuarto despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre.
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