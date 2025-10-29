Un taxista sufrió graves lesiones tras intentar impedir que delincuentes se llevaran su automóvil en el distrito de Ate. El hecho ocurrió en la avenida Separadora Industrial, en la urbanización Mayorazgo.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el conductor se encontraba dentro de una bodega cuando advirtió que dos sujetos desconocidos habían ingresado a su vehículo, según informó RPP.

Al percatarse de la situación, salió corriendo para enfrentarlos, pero los delincuentes encendieron el motor y emprendieron la huida.

En un intento desesperado por evitar el robo de su herramienta de trabajo, el taxista se lanzó sobre el automóvil y se sujetó de una de las puertas.

Sin embargo, durante el forcejeo fue impactado por un contenedor de basura y cayó violentamente sobre el pavimento, quedando tendido en la vía.

El violento suceso, registrado por cámaras de seguridad, evidencia la gravedad del ataque y el riesgo al que fue expuesto el conductor.

Tras el incidente, los autores del robo huyeron del lugar con el vehículo, mientras vecinos de la zona alertaban a las autoridades.

La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables.