Rutas de Lima (RDL) anunció que dejará de operar la concesión de la Panamericana Sur desde las 11:59 p.m. de este miércoles, al señalar que se encuentra “imposibilitada” de continuar con sus funciones.

La empresa informó que en los últimos días sostuvo reuniones técnicas con la Municipalidad de Lima, pero aseguró que el municipio aún no ha realizado coordinaciones concretas para el traspaso operativo, pese a las convocatorias hechas por la concesionaria.

La compañía advirtió que, si la Municipalidad Metropolitana de Lima no acude al proceso de transferencia del Centro de Control, se verá obligada a clausurar el acceso al túnel Benavides antes del cese de operaciones.

Sostuvo que dicha medida busca proteger a los usuarios, debido a que la infraestructura requiere sistemas tecnológicos activos, como sensores de movimiento, temperatura y calidad del aire, que solo pueden gestionarse desde el Centro de Control actualmente a cargo de RDL.

Pese a su salida operativa, Rutas de Lima precisó que no está renunciando a la concesión ni a sus derechos. Atribuyó su decisión a acciones tomadas por diferentes entidades del Estado, incluida la Municipalidad de Lima, que -según afirmó- han buscado privarla de sus fuentes de ingreso. La concesionaria y sus accionistas indicaron que se reservan todas las acciones legales correspondientes frente a lo que consideran un perjuicio generado por el Estado peruano.