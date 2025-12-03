La concesionaria Rutas de Lima informó que cesará la operación de las vías bajo su administración a partir de las 11:59 p.m. del miércoles 3 de diciembre. En un nuevo comunicado, la empresa explicó que la decisión se debe a una situación financiera insostenible, atribuida a la falta de ingresos y a medidas adoptadas por entidades del Estado, incluida la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Rutas de Lima indica en el documento que, a pesar de los intentos por mantener sus operaciones, resulta ‘materialmente imposible’ seguir gestionando las vías concesionadas. Señalan además que la carencia de recursos ha dificultado cumplir con sus compromisos frente a proveedores y acreedores, lo que hace inviable la continuidad del contrato vigente.

La empresa comunicó que el contrato de concesión ‘quedará resuelto de pleno derecho’ este miércoles 3 de diciembre a las 11:59 p.m., momento a partir del cual cesarán formalmente sus operaciones en las vías. Aunque aclaran que no se trata de un abandono de la concesión, advierten que la situación económica provocada por la suspensión de ingresos hace insostenible su continuidad.

La empresa señala que su cambio de postura se produjo tras una evaluación interna, pese a haber afirmado previamente que no suspenderían operaciones el 2 de diciembre. Este giro se registró después de una segunda reunión técnica con representantes del Estado, y se prevé una tercera sesión técnica para el miércoles.

En su comunicado, la concesionaria culpa directamente a varias entidades del Estado peruano por crear un escenario adverso. En ese sentido, indican específicamente que la Municipalidad de Lima habría actuado ‘pública y reiteradamente’ para afectar sus fuentes de ingreso, hecho que consideran decisivo en la crisis operativa actual.

