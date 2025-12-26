Varios pasajeros del Metro de Lima quedaron atrapados en un tren que presentó un desperfecto y se detuvo a aproximadamente 20 metros de la estación San Borja Sur, en el distrito de San Borja.

Según RPP, un pasajero informó que llevan más de media hora varados sin poder salir, ya que, según señaló, las puertas del tren permanecen cerradas.

“Estamos aquí, a 20 metros de la Estación San Borja Sur, en el vagón del tren. Hace media hora se malogró la estación, el tren, y no podemos evacuar, porque no se pueden abrir ni las puertas”, sostuvo.

El pasajero afirmó que, mediante los altavoces, les comunican que el problema se solucionará pronto, pero los minutos transcurren y aún permanecen atrapados.

“Solamente por los altavoces nos comunican que en breve momento nos estarán evacuando, estarán remolcando; pero hasta ahorita, hasta el momento, nada. Ya los pasajeros estamos incómodos acá porque muchos quieren llegar al centro de labores”, manifestó.

“Estamos a 20 metros de la Estación San Borja Sur, ahí es donde se encuentra plantado el tren actualmente, en estos momentos”, agregó.

De acuerdo con el mencionado medio, el tren averiado fue remolcado hasta la estación San Borja Sur para que los pasajeros atrapados pudieran descender, tras lo cual el vehículo fue trasladado al patio de maniobras.

Aunque el inconveniente ya se ha solucionado, los paneles informativos de la estación San Borja Sur advierten sobre retrasos en la circulación de los trenes."