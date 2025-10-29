Agentes de la Policía Nacional informaron que detuvieron a 12 presuntos integrantes de la banda criminal ‘La Batería de Taquire’, durante una intervención en una boda, que se celebraba en un local de la Av. Las Lomas, en la urbanización Zárate, del distrito de San Juan de Lurigancho.

Se intervinieron inicialmente a 103 personas, de las cuales 60 eran varones y 43 mujeres. Luego de las diligencias preliminares, se identificó a 12 presuntos integrantes de la organización criminal dedicada a la extorsión, mientras que los demás fueron puestos en libertad, según informó el general PNP Carlos Romero Wetzell.

“A estos doce delincuentes, a estas doce personas, que no tienen respeto por la vida humana, ellos son intervenidos, detenidos, y se les saca de la ciudadanía, para evitar que sigan cometiendo sus latrocinios”, expresó a la prensa.

“Eso es lo más importante, sacar de circulación a todos los delincuentes que vienen actuando soterradamente en esta ciudadanía”, agregó el alto mando.

Cabe mencionar que en la intervención la PNP logró incautar drogas, celulares, tres armas de fuego y municiones.

Las fuerzas del orden identificaron a los detenidos como Eduardo Taquire Ramos (35), Rolando Vera Carbajal (42), Luis Cano Balabarca (28), Sandro Huamán Llacsahuanga (25), Pedro Pariona Mejía (27), Luis Macavilca Neira (25), Vidal Chanco Condori (34), Marco Chaico Falcón (25), Rayan Carhua Julca (28), Royer Ramos Llauca (33), Jefferson Chávez Lachira (25) y Jeffry Bustamante Serna (21).