Dos viviendas fueron atacadas con material explosivo este viernes 28 de agosto en el asentamiento humano Huáscar, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Uno de los atentados dejó una persona herida y ambos inmuebles sufrieron daños materiales.

Según información policial, una de las viviendas estaría vinculada a Juan Manuel Huamán Robles (58), dirigente de la Asociación de Mototaxistas Huáscar Calle 12. En el lugar, agentes hallaron una nota extorsiva firmada presuntamente por “La Nueva Generación de Huáscar”, junto a un número de WhatsApp.

Ante este hallazgo, la Policía no descarta que el ataque esté relacionado con el cobro de cupos a transportistas. Este primer atentado no dejó personas heridas, aunque ocasionó daños en la vivienda.

Segundo ataque

De acuerdo a América Noticias, el segundo ataque ocurrió a pocos metros, en una vivienda ubicada en el jirón Moyobamba. La explosión dejó herido a Meliano Sano Mamani Mamani (65), quien fue trasladado al Hospital de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con sus familiares, el hombre resultó herido por las esquirlas de vidrio provocadas por la explosión.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar si ambos atentados están relacionados y establecer la identidad de los responsables.

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