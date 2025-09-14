Un mototaxista identificado como Paolo Anderson Mafaldo Viera (31) fue asesinado en el parque Umamarca, en San Juan de Miraflores (SJM), mientras se encontraba dentro de su vehículo junto a una mujer que resultó herida de gravedad.

Según testigos, alrededor de las 2:00 a. m., dos sujetos encapuchados se acercaron al mototaxi estacionado y abrieron fuego contra sus ocupantes antes de huir rápidamente de la zona.

El transportista murió en el lugar, mientras que la acompañante fue trasladada al Hospital Nacional María Auxiliadora, donde permanece bajo atención médica.

Investigación policial

Agentes de la comisaría Mateo Pumacahua acordonaron el área y los peritos de criminalística recogieron más de 10 casquillos en la escena. Fuentes policiales no descartan que se trate de un ajuste de cuentas, aunque también investigan si está relacionado con la ola de extorsiones que afecta a transportistas.

Familiares de la víctima llegaron entre lágrimas al lugar del crimen, lamentando que Paolo Mafaldo deje en la orfandad a tres menores de edad, quienes dependían económicamente de él.

