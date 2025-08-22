Sedapal informó que, tras el accidente registrado en el kilómetro 82 de la carretera central, se activó el Plan de Contingencia para proteger la calidad del agua potable y asegurar la continuidad del servicio.

Equipos técnicos se trasladaron a la zona del incidente para inspeccionar la fuente y tomar muestras que serán analizadas en laboratorio. La empresa trabaja coordinadamente con la ANA y la OEFA para determinar si el río Rímac resultó afectado.

Como medida preventiva, se cerraron las compuertas de la Planta Huachipa para evitar el ingreso de posibles contaminantes y proteger la operación de la Planta La Atarjea. Sedapal indicó que estas acciones no afectan el suministro de agua potable.

Además, se incrementó el uso de carbón activado en el proceso de potabilización, técnica que permite retener sustancias orgánicas y mantener los altos estándares de calidad del agua.