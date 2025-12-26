El gerente de Servicios Norte de Sedapal, Edison Huaytalla, informó que se incrementó la presión del agua en el área afectada por el incendio en el Rímac como parte del apoyo al Cuerpo General de Bomberos.

También detalló que se activó el sistema SCADA para asegurar la correcta distribución del recurso en el sector 201, que comprende vías como Prolongación Tacna y Francisco Pizarro.

Tras conocerse la emergencia, personal operativo verificó los grifos contra incendio disponibles en la zona. Según explicó Huaytalla, cinco hidrantes fueron habilitados para el abastecimiento de las cisternas de Sedapal y de las unidades de bomberos, lo que permitió almacenar y distribuir agua mediante equipos de bombeo de alta presión.

El funcionario precisó que el sistema hidráulico alcanzó una columna de agua de 30 metros, capacidad suficiente para atender edificaciones de hasta 10 pisos.

Durante la intervención, el uso simultáneo de varios grifos generó una disminución inicial de la presión, por lo que se realizaron ajustes operativos combinando dos puntos estratégicos y el apoyo de camiones cisterna.