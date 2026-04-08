El incremento del calor en la franja costera del país se extenderá hasta el 14 de abril, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que prevé temperaturas diurnas superiores a lo normal, especialmente en zonas ubicadas lejos del litoral.

De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones se explican por el calentamiento de la superficie del mar y el ingreso de vientos provenientes del norte en niveles bajos, lo que reduce la presencia de nubes y favorece el ingreso de aire más cálido hacia la costa.

Durante el día se espera predominio de cielo despejado o con poca nubosidad, mientras que en horas de la tarde podrían registrarse ráfagas de viento en sectores cercanos al litoral de la costa central y sur.

En la noche, el Senamhi también prevé un aumento de la nubosidad con posibilidad de lluvias aisladas en algunas áreas del norte y centro.

En cuanto a los valores previstos, en la costa norte las temperaturas llegarían hasta los 37 °C en Tumbes y Piura, mientras que en la costa central y sur se registrarían máximas que varían entre los 26 °C y 34 °C, dependiendo de la región.

En Lima Metropolitana, los distritos cercanos al mar bordearían los 26 °C a 27 °C, mientras que los más alejados podrían alcanzar entre 29 °C y 30 °C.

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