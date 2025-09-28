Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Surco, cuando una camioneta de color guinda terminó despistándose y colisionando violentamente contra un poste de alumbrado público.

De acuerdo con los testigos, la emergencia se originó luego de que un tráiler impactara por detrás a la camioneta. Como consecuencia, el vehículo menor perdió el control y salió de la vía hasta estrellarse contra la estructura ubicada en el medio de ambas calzadas, informó RPP.

Tanto el fuerte golpe como la posición en la que quedó el auto complicaron la situación del conductor, quien permaneció atrapado debido al cinturón de seguridad. La rápida intervención de los Bomberos del Perú permitió liberar al herido y trasladarlo al hospital más cercano.

Según la información difundida, el chofer presenta lesiones de consideración en distintas partes del cuerpo. Los serenos del distrito confirmaron que viajaba solo en el momento del accidente.

Las imágenes registradas en el lugar mostraron la magnitud de los daños: el capó y la zona frontal de la camioneta quedaron severamente deteriorados, el parabrisas presentó grietas y las llantas se desprendieron del chasis.

El hecho provocó una considerable congestión vehicular en dirección de sur a norte, justo en horas de alto tránsito. La situación se agravó por la presencia de llovizna registrada en la madrugada, lo que redujo la visibilidad y dificultó la circulación en la vía.

Efectivos de la comisaría de Monterrico llegaron para apoyar en el control del tránsito y coordinar las diligencias correspondientes. Mientras tanto, el tráiler involucrado en el accidente también quedó bajo la atención de las autoridades a fin de esclarecer las causas exactas de lo ocurrido.