La cosmiatra Yajaira Sigueñas Urbano (32) permanece en estado crítico tras ser víctima de un violento ataque ocurrido en su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Surquillo, hecho que es investigado por la Policía Nacional del Perú (PNP) como un presunto caso de tentativa de feminicidio.

Según detalló América Noticias, la víctima fue golpeada, acuchillada y posteriormente quemada, según informaron fuentes policiales. Actualmente, se encuentra inconsciente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, debido a la gravedad de sus lesiones.

Familiares indicaron que la joven presenta cortes profundos en el cuello y quemaduras de cuarto grado en gran parte de su cuerpo.

Cámaras captaron ingreso y salida del sospechoso

El teniente general Manuel Lozada, director nacional de investigación criminal de la PNP, informó que cámaras de seguridad registraron movimientos clave dentro del inmueble durante la madrugada del día del ataque.

Según precisó, un hombre con el rostro cubierto ingresó a la vivienda y, minutos después, fue captado saliendo con pertenencias de la víctima.

Las investigaciones señalan que el presunto agresor habría sustraído el teléfono celular y la tarjeta de crédito de la cosmiatra, con los cuales se habrían realizado operaciones financieras posteriores al ataque.

Fuentes policiales indicaron que se registraron movimientos bancarios destinados a la compra de moneda extranjera, lo que refuerza la hipótesis de un intento de fuga al extranjero.

Sospechoso tiene impedimento de salida del país

El principal sospechoso del ataque fue identificado como Luis Flores Julca, quien actualmente se encuentra prófugo.

Ante el riesgo de fuga, el Poder Judicial dictó una orden de impedimento de salida del país en su contra.

El teniente general Lozada señaló que, de ser necesario, se solicitará la emisión de una alerta roja internacional para su captura.

Familiares de la víctima informaron que el investigado tendría vínculos familiares en Argentina y España, lo que incrementa el riesgo de que abandone el territorio nacional por vías ilegales.

Familia exige captura del presunto agresor

Karen Soriano, hermana de la víctima, solicitó a las autoridades acelerar las diligencias para evitar que el presunto responsable evada la justicia.

Según el entorno familiar, el ataque habría ocurrido luego de que la joven decidiera poner fin a una relación sentimental de aproximadamente dos años con el sospechoso.

Los familiares reiteraron su pedido para que el caso no quede impune y se logre la pronta captura del presunto agresor.