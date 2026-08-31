Para miles de trabajadores en Lima, la jornada comienza mucho antes de ingresar a la oficina. Los largos desplazamientos durante las horas de mayor congestión representan una carga de tiempo, cansancio y estrés que también puede repercutir en el desempeño laboral.

El TomTom Traffic Index 2025 señala que los conductores de Lima perdieron aproximadamente 195 horas al año durante las horas punta, equivalentes a ocho días y tres horas. Además, recorrer 10 kilómetros en la ciudad tomó, en promedio, 34 minutos y 53 segundos.

En las horas más congestionadas el panorama fue aún más complejo: un recorrido de 10 kilómetros demandó en promedio 43 minutos y 10 segundos durante la hora punta de la mañana y 51 minutos y 17 segundos por la tarde.

¿Cómo afecta el tráfico a la productividad?

El impacto de la congestión no se limita a las horas perdidas en las calles.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha advertido que los tiempos de viaje prolongados generan mayor cansancio, mientras que el estrés derivado del tráfico y de sistemas de transporte poco eficientes puede afectar la salud física y mental. Ambos factores repercuten sobre la productividad laboral y pueden incrementar la probabilidad de ausencias por enfermedad.

Un documento de trabajo publicado por el BCRP en diciembre de 2025 también concluyó que una proporción importante de trabajadores peruanos dedica más de dos horas diarias al transporte y que Lima Metropolitana se encuentra entre las zonas con mayores tiempos de desplazamiento.

Estos trayectos extensos pueden reducir el tiempo disponible para el descanso, las actividades personales y otras tareas productivas antes y después de la jornada.

Cansancio y estrés antes de empezar a trabajar

Una persona que pasa varias horas al día desplazándose entre su vivienda y su centro de labores puede comenzar la jornada con una carga física y emocional acumulada.

El cansancio y el estrés pueden influir en la concentración, la capacidad para resolver problemas y la interacción con otros integrantes del equipo. El BCRP incluye precisamente el agotamiento asociado a mayores tiempos de viaje entre los mecanismos mediante los cuales la congestión afecta la productividad.

Por ello, la movilidad empieza a ser considerada también como un elemento de la experiencia laboral y no únicamente como un problema externo a las empresas.

¿Qué pueden hacer las empresas frente al tráfico?

Giancarlo Ameghino, gerente corporativo de Gestión y Desarrollo Humano del Grupo Crosland, plantea que las organizaciones pueden evaluar alternativas destinadas a reducir la presión que generan los desplazamientos cotidianos. Su cargo en la empresa se mantiene vigente en 2026.

“Hoy entendemos que el bienestar laboral no depende únicamente de lo que ocurre dentro de la oficina. En ciudades como Lima, donde muchas personas invierten varias horas al día en traslados, es importante que las organizaciones evalúen mecanismos que reduzcan esa carga”, señala.

Entre las alternativas se encuentran la flexibilidad horaria, los esquemas híbridos y los ingresos escalonados, siempre que sean compatibles con las características del puesto de trabajo.

“La flexibilidad y una gestión más empática de los tiempos pueden generar un impacto positivo tanto en la experiencia del trabajador como en su desempeño”, agrega Ameghino.

Evitar la hora punta también puede ayudar

Una alternativa para determinadas organizaciones consiste en permitir horarios diferenciados de ingreso y salida.

Esto puede facilitar que algunos colaboradores se desplacen fuera de los periodos de mayor congestión. Los datos de TomTom muestran diferencias importantes entre los tiempos promedio y los registrados durante las horas punta en Lima.

Por ejemplo, mientras el recorrido promedio anual de 10 kilómetros fue de 34 minutos y 53 segundos, durante la hora punta de la tarde llegó a superar los 51 minutos.

Esta diferencia muestra que modificar el horario de desplazamiento puede tener un efecto relevante sobre el tiempo dedicado al transporte, aunque dependerá de la ubicación de cada trabajador, la modalidad de transporte y las necesidades operativas de la empresa.

¿Conviene evitar reuniones importantes a primera hora?

Otra medida que algunas empresas pueden evaluar es no concentrar reuniones estratégicas inmediatamente después del horario de ingreso cuando una parte considerable del equipo enfrenta desplazamientos extensos.

Programar determinadas actividades después del periodo de mayor congestión podría facilitar que los trabajadores dispongan de un margen para iniciar sus labores y organizar sus tareas.

No obstante, esta medida debe entenderse como una práctica de gestión interna y no como una regla universal: su utilidad dependerá de los horarios, funciones y características de cada organización.

El tráfico también forma parte del bienestar laboral

El reto para las empresas ya no pasa únicamente por ofrecer buenas condiciones dentro de las oficinas.

Factores externos como la duración de los trayectos también pueden influir en la experiencia diaria del trabajador.

“El reto para las organizaciones ya no es solo atraer talento, sino crear entornos que favorezcan el bienestar de las personas. Comprender cómo factores externos, como el tráfico, influyen en la energía, el compromiso y la productividad de los colaboradores será cada vez más importante”, sostiene Ameghino.

En una ciudad donde las horas punta pueden convertir un recorrido de 10 kilómetros en un viaje de más de 50 minutos, las políticas de flexibilidad laboral aparecen como una herramienta que las empresas pueden evaluar para reducir parte del impacto cotidiano de la congestión.