Un grupo de transportistas de San Juan de Lurigancho bloqueó nuevamente varias calles para demandar al Gobierno acciones frente a los altos índices de criminalidad que afectan gravemente a su gremio.

Según RPP, choferes y cobradores de diversas empresas se apostaron en el cruce de las avenidas José Carlos Mariátegui y Fernando Wiesse, bloqueando el tránsito vehicular.

Luego de recordar que este es el tercer día consecutivo de protestas contra la inseguridad, los transportistas criticaron la inacción y la falta de respuesta de las autoridades.

“Es el tercer día que estamos en paro y no hay respuesta. Pareciera que esto es normal. Acá un mayor viene y nos dice ‘Es un delito que están haciendo’ (bloquear las calles). O sea, ¿lo que nos están matando no es delito?”, expresó un chofer.

“Estoy acá con la gente, porque nosotros somos el pueblo. A nosotros nadie nos apoya, no nos dan seguridad, ni los policías nos dan seguridad”, manifestó una cobradora.

“Quisiera pedirles disculpas a los usuarios, porque acá los perjudicados son los usuarios. Pero nosotros nos sentimos solos. Desgraciadamente, estamos solos. No tenemos ninguna respuesta del Gobierno”, señaló otro transportista.

Debido a las protestas y bloqueos en San Juan de Lurigancho (SJL), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) implementó un plan de desvío para el transporte público y particular.

En San Juan de Lurigancho, las unidades del corredor Morado solo llegan hasta el paradero Bayóvar, en la avenida Héroes del Cenepa, para retomar su recorrido habitual al Cercado de Lima.

Además, los buses de transporte público finalizan su recorrido en la avenida El Muro para luego continuar su trayecto.

Por su parte, los buses del AeroDirecto Ventanilla culminan su ruta en el paradero Inca Kola, en la zona de la Pampilla, desde donde giran para proseguir con su recorrido.

Posteriormente, la ATU informó que, debido a las protestas de transportistas en la Panamericana Norte, se ha dispuesto la suspensión del servicio alimentador Puente Piedra.

🔴 #ATUInforma | Debido a la presencia de manifestantes en diversos puntos de Lima y Callao, se presentan los siguientes desvíos 👇 pic.twitter.com/XOuVAGb3rO — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 27, 2025