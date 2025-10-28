Policía desbloquea la avenida Gambetta tras protesta de transportistas (GALERÍA9
La vía fue liberada luego de varias horas de tensión en el Callao, donde conductores de la empresa Liventur denunciaron cobros extorsivos y reclamaron mayor seguridad, exigiendo la presencia del presidente para escuchar sus demandas. Fotos:Joseph Angeles Burgos@photo.gec
