1de 9
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)

2de 9
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)

3de 9
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)

4de 9
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)

5de 9
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)

6de 9
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)

7de 9
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)

8de 9
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)

9de 9
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)
Transportistas bloquean la avenida Gambetta y exigen presencia del presidente tras nuevo crimen (GALERÍA)