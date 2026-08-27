El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) trasladó este miércoles a 41 jóvenes considerados de alto riesgo desde el Centro Juvenil de Trujillo hacia el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima.
Según la institución, los internos presentaban reincidencia en conductas violentas y requerían un tratamiento diferenciado en un entorno de mayor control.
La decisión se tomó mientras el establecimiento de Trujillo enfrenta una situación de hacinamiento crítico.
Actualmente alberga a 251 adolescentes, pese a que su capacidad es de 106 internos, lo que representa un nivel de hacinamiento de 136.79 %. Pronacej advirtió que este escenario puede favorecer el llamado “contagio criminógeno” y la influencia negativa sobre los internos adolescentes.
Los trasladados cumplen sentencias por delitos como extorsión, sicariato, robo agravado, tenencia ilegal de artefactos explosivos, fabricación y comercialización de armas y municiones, tráfico de drogas y homicidio calificado.
La institución indicó que el procedimiento se realizó conforme a ley y que Lima permitirá aplicar un tratamiento intensivo acorde con el perfil de cada interno.
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