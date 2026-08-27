El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) trasladó este miércoles a 41 jóvenes considerados de alto riesgo desde el Centro Juvenil de Trujillo hacia el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima.

Según la institución, los internos presentaban reincidencia en conductas violentas y requerían un tratamiento diferenciado en un entorno de mayor control.

La decisión se tomó mientras el establecimiento de Trujillo enfrenta una situación de hacinamiento crítico.

Actualmente alberga a 251 adolescentes, pese a que su capacidad es de 106 internos, lo que representa un nivel de hacinamiento de 136.79 %. Pronacej advirtió que este escenario puede favorecer el llamado “contagio criminógeno” y la influencia negativa sobre los internos adolescentes.

Los trasladados cumplen sentencias por delitos como extorsión, sicariato, robo agravado, tenencia ilegal de artefactos explosivos, fabricación y comercialización de armas y municiones, tráfico de drogas y homicidio calificado.

La institución indicó que el procedimiento se realizó conforme a ley y que Lima permitirá aplicar un tratamiento intensivo acorde con el perfil de cada interno.

#ÚltimoMinuto Llegaron al Centro Juvenil de Lima los 41 jóvenes de alto riesgo de Trujillo que el PRONACEJ trasladó en una exitosa operación ejecutada desde esta madrugada, para reforzar el orden, control y el principio de autoridad. pic.twitter.com/HFVqovJEHZ — Programa Nacional de Centros Juveniles (@Pronacej_Peru) August 26, 2026