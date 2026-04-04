Tras la emergencia registrada en el estadio Alejandro Villanueva, la mayoría de los hinchas que resultaron afectados ya fue dada de alta, mientras un grupo reducido permanece hospitalizado con pronóstico reservado.

En total, 39 personas fueron reportadas como heridas luego del incidente, según información de RPP.

En el Hospital Dos de Mayo, de 15 atendidos, 12 dejaron el centro médico, aunque tres continúan internados en estado crítico. En el Hospital Arzobispo Loayza, once de los doce pacientes fueron dados de alta, quedando uno bajo observación y con posibilidad de ser dado de alta en las próximas horas.

Respecto a los menores, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que uno de los tres niños atendidos en el Hospital de Emergencias Pediátricas ya fue dado de alta.

Otro menor fue trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño, aunque no se ha precisado su estado de salud. Además, no se cuenta con información sobre los pacientes derivados a otros centros como el Hospital Hipólito Unanue, la Clínica San Pablo y el Hospital de Emergencias Grau.

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, señaló: “Las investigaciones que se vienen realizando indican de manera preliminar de que los hinchas muestran una bandera y es ahí donde bajan desde las graderías altas, haciendo un ejercicio acostumbrado, pero en esta oportunidad ha vencido alguno de los objetos contenedores de la hinchada y se produce una fricción”.

Fiscalía abre diligencias por fallecimiento de hincha durante banderazo en Matute

“La Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis (Quinto Despacho) realiza diligencias urgentes de investigación tras la muerte de una persona en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria.” Así informó el Ministerio Público tras el fallecimiento de un hincha ocurrido en la previa del clásico del fútbol peruano.

La víctima fue identificada como Freddy Rony Cornetero Cueva, de 39 años, quien asistió al banderazo junto a la barra “Ferreñafe Grone”. El hecho se registró en la tribuna sur, donde una estampida terminó provocando consecuencias fatales.

En el lugar, el fiscal Jonás Padilla, junto a peritos forenses y agentes de la División de Homicidios, realizó el levantamiento del cuerpo, además de recoger evidencias y tomar declaraciones a los asistentes como parte de las diligencias.

Mientras se desarrollaban las investigaciones, la Municipalidad de La Victoria dispuso la clausura del estadio al señalar que no autorizó actividades en el recinto ni en sus alrededores. Pese a lo ocurrido, la Liga informó que el partido se mantiene en su programación y expresó condolencias a los familiares del fallecido.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis (Quinto Despacho) realiza diligencias urgentes de investigación tras la muerte de una persona en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria. pic.twitter.com/KtQOXLuMvg — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 4, 2026