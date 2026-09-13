La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) reclamó al Estado una compensación por terrenos e inmuebles de su propiedad cedidos u ocupados durante décadas sin retribución.

Así lo informó la rectora de la casa de estudios, Jeri Ramón Ruffner, quien señaló que el reclamo alcanza espacios utilizados por el Congreso, hospitales y otras entidades públicas de Lima.

Uno de los casos más llamativos es el local que ocupa el Parlamento, predio que fue cedido en 1998 por un valor simbólico de apenas S/1, cuando San Marcos no contaba con Asamblea Universitaria, afirmó la autoridad sanmarquina.

La rectora sostuvo que esos bienes no pueden ser subvaluados y que la compensación debe considerar no solo el inmueble, sino también los bienes que contiene.

Patrimonio

El pedido comprende áreas vinculadas al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, la Plaza Bolívar, la Compañía de Bomberos, el Museo de la Santa Inquisición y un terreno de Pueblo Libre relacionado con el Museo Raimondi.

En el caso del referido nosocomio, San Marcos recibió en 1943 un terreno de casi 24 mil metros cuadrados para laboratorios de Medicina, según lo informado.

En tanto, la rectora sostuvo que la casa de estudios posee gran parte de Mesa Redonda y Barrios Altos y que antiguas administraciones concedieron inmuebles por 30 años, contratos que vencerán durante el año 2031.

Algunos ocupantes levantaron edificios de hasta siete pisos en los predios, por lo que existen procesos judiciales para recuperarlos, advirtió la rectora. San Marcos logró en 2025 una sentencia favorable para recuperar un ambiente del Loayza ocupado por un laboratorio privado.

Perjuicio

Solo siete estudiantes de la UNMSM son internos en el Loayza, pese el nosocomio ocupa sus terrenos.

Se informó que 60 millones de soles recibió San Marcos por terrenos afectados por la Línea 2 del Metro.

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