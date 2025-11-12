La Policía Nacional, mediante la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), desarticuló una presunta banda criminal dedicada a extorsionar a empresas de transporte público y distintos comercios en la zona de Lima Sur.

Según información policial, la organización estaría relacionada con el ataque perpetrado la semana pasada en Villa María del Triunfo contra la empresa de transporte Los Milagros del Señor de Pachacámac, conocida como Los Moraditos, donde se realizaron dos disparos contra el parabrisas de una de sus unidades.

La PNP identificó a los detenidos como Juan Jesús Sánchez Delgado, Ángel Manuel Zurita y Víctor Daniel Borges Rengel, dos de ellos de nacionalidad venezolana y uno de nacionalidad peruana.

En la intervención, los agentes incautaron teléfonos celulares, armas de fuego y explosivos, entre ellos una pistola, un revólver y seis cartuchos de dinamita.

La PNP señaló que en los teléfonos móviles incautados se hallaron conversaciones y números telefónicos de empresarios y transportistas que habrían sido víctimas de extorsión.

Todos los intervenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley.