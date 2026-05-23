La Municipalidad Provincial de Piura declaró duelo provincial y exige al Gobierno Central medidas inmediatas para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana, tras el fallecimiento del alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido el 21 de mayo de 2026.

Durante una Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, el pleno aprobó por unanimidad el acuerdo municipal que oficializa el duelo provincial y establece una serie de disposiciones en homenaje a la autoridad edil y en rechazo a la violencia que golpea a la región.

El acuerdo municipal declara duelo provincial en toda la jurisdicción de Piura durante los días 22, 23 y 24 de mayo, como muestra de profundo respeto y reconocimiento a la trayectoria y aporte de Víctor Hugo Febre Calle en favor del distrito de Veintiséis de Octubre.

Asimismo, el Concejo Municipal expresó las condolencias institucionales, a nombre del alcalde provincial, regidores, funcionarios y trabajadores de la comuna piurana, a los familiares de la autoridad fallecida, deseándoles resignación, paz y fortaleza en este difícil momento.

De igual manera, se dispuso el izamiento del pabellón nacional y de la bandera de la provincia de Piura a media asta en señal de duelo. Además, exige a las autoridades políticas y judiciales que este lamentable hecho no quede impune.

Como punto central del acuerdo municipal, el Concejo Provincial exige al Gobierno Central adoptar de manera inmediata las acciones legales y presupuestales necesarias para una lucha frontal contra los delitos que vienen afectando gravemente la seguridad ciudadana en la provincia y el país.

Durante su intervención, el alcalde provincial, Juan Francisco Cevallos López, señaló que la delincuencia continúa arrebatando vidas en la provincia de Piura, alcanzando niveles alarmantes donde incluso las propias autoridades son víctimas del sicariato.

“Debemos rechazar esta ola delincuencial, pero sobre todo nos debe convocar a seguir trabajando articuladamente y a exigir que las autoridades correspondientes dispongan las medidas necesarias para controlar esta situación”, expresó la autoridad edil.

La Municipalidad Provincial de Piura reafirmó su compromiso de continuar impulsando acciones conjuntas con las instituciones competentes para fortalecer la seguridad ciudadana, recuperar la tranquilidad de la población y exigir justicia ante hechos de violencia que enlutan a toda la región.