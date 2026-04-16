Instituciones públicas y privadas de Piura, aprobaron el plan de acción 2026 del Comité Multisectorial por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (COMUDENNA), durante su segunda reunión, consolidando una agenda conjunta orientada a fortalecer la protección y promoción de la niñez y adolescencia en la provincia.

El plan contempla una serie de actividades descentralizadas como talleres de prevención de la violencia, campañas contra el acoso sexual, charlas de educación sexual para adolescentes, formación de promotores y voceros, visitas inopinadas, mesas de trabajo y consultas de opinión, entre otras acciones enfocadas en garantizar entornos seguros y saludables.

El COMUDENNA se posiciona como un espacio clave de articulación entre instituciones públicas y privadas, permitiendo coordinar esfuerzos y asegurar que las políticas locales respondan a las necesidades e intereses de niñas, niños y adolescentes, promoviendo su desarrollo integral.

Durante la sesión, el alcalde provincial de Piura, Juan Francisco Cevallos, destacó la importancia del trabajo conjunto para fortalecer las acciones en beneficio de este sector de la población. Asimismo, reconoció desafíos pendientes en materia logística y de recursos, reiterando el respaldo de la actual gestión.

“Vamos a integrar los planes de acción en una sola agenda y fortalecer las iniciativas de cada institución. Les pido seguir trabajando de manera coordinada. Sabemos que quedan ocho meses de gestión, pero podemos avanzar en varios de estos temas. Cuenten con nuestro respaldo y acompañamiento”, expresó.

Entre las entidades que reafirmaron su compromiso de trabajo articulado figuran la Subgerencia de DEMUNA Piura, el Ministerio Público, Cámara de Comercio, Migraciones, la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, entre otras.