Más de mil vecinos de la urbanización El Bosque, en el distrito de Castilla, mejorarán su calidad de vida con una importante obra de agua potable y alcantarillado. La colocación de la primera piedra marca un hito esperado, que llevará servicios básicos seguros directamente a sus hogares.

Con una inversión superior a S/7,4 millones, el proyecto permitirá mejorar la salud y el bienestar de la población con el acceso continuo a agua potable y un adecuado sistema de alcantarillado, lo cual contribuirá a reducir riesgos de enfermedades y a tener espacios limpios y dignos para niños, adultos y personas mayores.

La obra, evaluada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, continuará su gestión ante el Ministerio de Economía y Finanzas para asegurar su financiamiento. Esta articulación busca garantizar que el proyecto avance sin contratiempos y cumpla con los plazos establecidos.

La ejecución estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Castilla, con la supervisión de la EPS Grau S.A., y tendrá un plazo de 150 días calendario. En el componente de agua potable se instalarán 7590 metros de tubería y 565 conexiones domiciliarias. En alcantarillado, se contempla la instalación de 6572 metros de tubería, 103 buzones y 510 nuevas conexiones domiciliarias.

Los vecinos expresaron su satisfacción y esperanza, destacando que esta obra cambiará su vida cotidiana, especialmente en temas de salud y bienestar. Desde el sector Vivienda, se reafirmó el compromiso de seguir impulsando proyectos similares, priorizando el acceso universal a servicios básicos de calidad para mejorar la vida de más familias piuranas.