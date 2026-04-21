Durante el Examen Serums 2026-I, convocado a nivel nacional por el Ministerio de Salud que en Piura se desarrolló en la I.E Nuestra Señora de Fátima, se detectó un intento de suplantación por parte de un participante que pretendía rendir el examen en lugar de un postulante a la carrera de odontología.

La fiscal adjunta Raquel Chinchay Chávez, ante esta incidencia, coordinó con la policía, siendo James H.S. (25 años) intervenido. Se verificó que no correspondía con la identidad del documento, el cual pertenecía a John D.D.S.

El implicado admitió no ser el titular del DNI presentado y fue trasladado a la comisaría de Piura para las investigaciones por el presunto delito de falsedad genérica.

De inmediato, la Defensoría del Pueblo coordinó acciones sobre la flagrancia procediéndose a su traslado a la comisaría de Piura para las diligencias de ley.

La Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades realizar una investigación exhaustiva y célere, y reafirma su compromiso firme de supervisar estos procesos y actuar de manera oportuna frente a cualquier hecho que vulnere la legalidad y la igualdad de oportunidades.

Pese a este incidente, el proceso de evaluación se desarrolló con normalidad, contando con la participación de más de 2000 postulantes de diversas carreras de las ciencias de la salud, como medicina humana, enfermería, obstetricia, odontología, psicología, entre otras.

La jornada inició con el ingreso de postulantes desde las 7:00 hasta las 9:00 de la mañana, mientras que la evaluación se llevó a cabo desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., sin registrarse otras incidencias de relevancia penal.

La supervisión contó con la participación del equipo regional SERUMS de la Diresa Piura, funcionarios del Ministerio de Salud, representantes de la Defensoría del Pueblo y delegados de diversos colegios profesionales en calidad de veedores.