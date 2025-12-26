El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en diversas zonas del departamento de Piura, comprendiendo distritos de las provincias de Piura, Sullana, Paita y Talara.

La disposición fue oficializada mediante decreto supremo publicado en el Diario El Peruano y busca reforzar la seguridad ante el incremento de actos delictivos.

Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú asume el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas en sectores definidos a partir de información de inteligencia, estadísticas y mapas del delito.

La norma autoriza la restricción de derechos constitucionales como el tránsito, la reunión y la seguridad personal, conforme al marco legal vigente.

El decreto también regula el desarrollo de actividades públicas. Los eventos masivos deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes, mientras que las actividades no masivas podrán realizarse sin dicho permiso, manteniéndose las atribuciones municipales sobre el uso de espacios públicos.

Asimismo, se dispuso la activación permanente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Piura, así como de los comités provinciales y distritales, además del Comando de Coordinación Operativa Unificada.