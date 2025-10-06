La EPS Grau inició la ejecución de trabajos de balance hidráulico en el distrito de Castilla; labores efectuadas con apoyo de personal técnico especializado para optimizar progresivamente la prestación del servicio de agua potable.

Los voceros de la Subgerencia Zonal Piura explicaron que estas acciones se vienen ejecutando en las líneas de 12 y 16 pulgadas de agua potable; con apoyo del personal de Coordinación y Mantenimiento de Redes (CMR) y la Coordinación de Operaciones y Mantenimiento.

Gracias a dichos trabajos, en el transcurso de la presente semana se ha mejorado los parámetros de presión del servicio en sectores como el asentamiento humano Almirante Miguel Grau (manzana “E”); en beneficio de la población usuaria de dicha zona.

“En la medida de lo posible y de forma progresiva, se busca mejorar la presión del agua potable en los sectores donde se registran incidencias en el servicio, tales como los AA.HH. Almirante Miguel Grau, Los Almendros, Los Médanos, Nuevo Castilla, San Valentín, Señor de los Milagros, entre otros”, afirmó la Ing. Susana Bastarrachea Valencia, subgerente Zonal Piura de la empresa.

La entidad destacó que estas acciones continuarán en los próximos días, como parte de las cuales se realizará la ubicación de válvulas pérdidas, movimiento de válvulas, entre otros trabajos en beneficio de los usuarios de la EPS Grau