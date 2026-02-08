El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Piura ejecutaron una intervención inmediata para recuperar el dren pluvial de El Chilcal, uno de los puntos más críticos frente a posibles inundaciones.

Con el objetivo de garantizar el libre flujo de las aguas ante eventuales lluvias, ambas entidades realizaron una campaña de limpieza integral en la zona, enfocada en la recuperación de espacios públicos y la reducción de riesgos para la población.

Para esta intervención, el Ministerio de Vivienda dispuso un minicargador y un volquete para el retiro y la disposición final de residuos y material acumulado que obstruía las canaletas de recolección. En paralelo, la Municipalidad Provincial de Piura desplegó una cuadrilla de 15 trabajadores de limpieza pública, quienes realizaron labores de barrido y recojo de residuos sólidos.

Las acciones se ejecutaron tanto en el sector de El Chilcal, identificado por su alta vulnerabilidad ante inundaciones, como en el SARE Ignacio Merino, permitiendo restablecer el acceso y funcionamiento de las canaletas pluviales.

Este trabajo articulado reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con la prevención de emergencias y la protección de la ciudad frente a la temporada de lluvias.