Promueven conservación de las aves en los bosques de Piura

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), participó en el Global Big Day, el evento de observación de aves más importante del mundo, brindando asistencia técnica a ciudadanos, especialistas y aficionados que recorrieron diversos ecosistemas del departamento de Piura para registrar especies de aves silvestres.

El Serfor articuló acciones junto al Colegio de Biólogos de Piura, la Asociación Huellitas Libres y organizaciones vinculadas a la conservación, priorizando el bosque tropical estacionalmente seco de San Pedro, en Chulucanas, así como sectores de la provincia de Sechura, reconocidos por su alta diversidad de aves y su importancia para el aviturismo y la conservación de la biodiversidad.

Como parte de las actividades previas, especialistas del Serfor orientaron a los participantes sobre el uso de la plataforma digital eBird, considerada la mayor base de datos de aves del planeta, donde se puede registrar los avistamientos realizados durante la jornada mundial.

El especialista en fauna silvestre del Serfor en Piura, Max Guerra, destacó que el Global Big Day permitió fortalecer la cultura de conservación y visibilizar el valor biológico de los ecosistemas forestales de Piura.

“Los bosques secos y de montaña de Piura albergan una importante diversidad de aves residentes, migratorias y endémicas. Este tipo de actividades permite generar información útil para la ciencia y, al mismo tiempo, promover la conservación y el turismo de naturaleza”, señaló.

En el bosque de San Pedro de Chulucanas, zona de transición entre el bosque seco y el bosque de montaña, los participantes registraron especies asociadas a ecosistemas forestales conservados, gracias a la presencia de árboles como guayacán, hualtaco, palo santo, algarrobo y porotillo, que permiten la presencia y refugio de aves como picaflores, luisas, chilalos, soñas, negros finos, aguiluchos, loros y botones de oro, entre otras especies características del bosque seco.

El Global Big Day es una iniciativa liderada por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell (Estados Unidos) y moviliza cada año a miles de observadores en más de 200 países. En la edición 2025, el Perú logró ubicarse entre los países con mayor número de especies registradas, consolidándose como uno de los principales destinos mundiales para el aviturismo.