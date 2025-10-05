Triste desenlace. Tras una intensa búsqueda, los familiares y compañeros de trabajo hallaron el cuerpo sin vida del conductor y propietario de un vehículo de la empresa de transportes “Melgarino”, Fredy Turpo Mamani (38), quien estaba desaparecido desde el jueves 2 de octubre.

Según los familiares, el infortunado conductor desapareció la noche del jueves luego de hacer servicio especial a tres individuos, quienes pidieron que les llevara desde la ciudad de Juliaca con destino al desvío Ñaupapampa, en el distrito de Asillo, provincia de Azángaro.

Turpo Mamani, quien también es propietario de la combi, presuntamente fue secuestrado y asesinado por los tres sujetos quienes se habrían llevado su unidad. El cuerpo sin vida fue localizado la mañana de este sábado en la laguna denominada Altagracia, en la jurisdicción del distrito de San José, provincia de Azángaro . El cadáver yacía atado de manos y pies.

Las rondas campesinas y los policías continúan con la búsqueda de la combi. Mientras que las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver para la necropsia de ley.

Tras conocer este triste final, los familiares quienes tenían la esperanza de encontrarlo con vida, protagonizaron dramáticas escenas de dolor, y exigen a las autoridades detener a los autores de este horrendo hecho que causó consternación entre la población. Turpo Mamani deja tres hijos en orfandad.