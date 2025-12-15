El Poder Judicial dictó siente días de detención preliminar contra los agentes de seguridad del INPE Cristian Vásquez, John Aruhuanca, Jaime Cajchaya y Renzo Ccapacca, por el presunto delito de tortura en agravio de un reo del Establecimiento Penitenciario del Puno.

La medida fue conseguida por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno, a cargo del fiscal provincial Víctor Castillo Revilla.

De acuerdo a la investigación fiscal, el 21 de abril de 2025, los investigados habrían golpeado en reiteradas veces con su vara de reglamento a la víctima, cuando este ingresó al penal. Tras los presuntos abusos físicos, el agraviado fue devuelto a su celda.

Cabe mencionar que en el allanamiento de las cuatro viviendas de los imputados ubicadas en la ciudad de Puno, se incautaron distintos documentos, celulares y dispositivos que complementarían a la investigación.

Asimismo, la Fiscalía especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo reafirmó de esta manera la protección y defensa de los derechos fundamentales, así como el respeto al debido proceso de los ciudadanos de Puno y todo el país.