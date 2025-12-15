El Poder Judicial dictó siente días de detención preliminar contra los agentes de seguridad del INPE Cristian Vásquez, John Aruhuanca, Jaime Cajchaya y Renzo Ccapacca, por el presunto delito de tortura en agravio de un reo del Establecimiento Penitenciario del Puno.
La medida fue conseguida por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno, a cargo del fiscal provincial Víctor Castillo Revilla.
De acuerdo a la investigación fiscal, el 21 de abril de 2025, los investigados habrían golpeado en reiteradas veces con su vara de reglamento a la víctima, cuando este ingresó al penal. Tras los presuntos abusos físicos, el agraviado fue devuelto a su celda.
Cabe mencionar que en el allanamiento de las cuatro viviendas de los imputados ubicadas en la ciudad de Puno, se incautaron distintos documentos, celulares y dispositivos que complementarían a la investigación.
Asimismo, la Fiscalía especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo reafirmó de esta manera la protección y defensa de los derechos fundamentales, así como el respeto al debido proceso de los ciudadanos de Puno y todo el país.
TE PUEDE INTERESAR:
- Puno: 18 meses de prisión preventiva para dueños de karaoke que se incendió y dejó 10 muertos
- Puno: un muerto y nueve heridos tras caída de estructura metálica en obra del coliseo de Salcedo
- Puno: Un muerto tras choque de camioneta contra un vehículo menor en la vía Juliaca-Cusco
- Puno: Detienen a dos presuntos narcotraficantes y decomisan droga enviada como encomienda
- Puno: A balazos asesinan a policía en su vivienda