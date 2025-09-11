Por: Feliciano Gutiérrez

La madrugada de este jueves 11 de setiembre, los vecinos de la urbanización Santa Ana de Juliaca se enfrentaron con los policías tras el intento de instalación de una antena de telecomunicaciones en una vivienda del sector de la ciudad.

Según los pobladores, los trabajadores de una empresa privada la noche del miércoles i niciaron con la instalación sin contar con la autorización de la comuna y sin haber informado a los vecinos.

Al ver que los trabajadores instalaban la antena, los moradores se organizaron y reaccionaron violentamente en señal de protesta, derribando parte de la estructura para luego prenderle fuego.

Los policías llegaron al lugar y lanzaron gases lacrimógenos para dispersarlos, desatándose un violento enfrentamiento durante la madrugada.

El gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San Román, Hugo Apaza Cabrera, admitió que la empresa responsable de instalar una antena en una vivienda de la referida urbanización no cuenta con la autorización, por lo que anunciaron que paralizarán los trabajos.