Un mototaxista identificado como Rudy Loza Quispe (32) fue hallado sin vida dentro de su vehículo, estacionado en la intersección de la avenida Jorge Chávez y el jirón San Juan de Dios, en la ciudad de Juliaca.

El hallazgo ocurrió cerca de la medianoche, luego de que vecinos y transeúntes notaran que la unidad permanecía estacionada desde tempranas horas del día. Al acercarse, observaron al conductor recostado sobre el asiento, con la cabeza inclinada hacia abajo y sin signos vitales.

Agentes de serenazgo y de la Policía Nacional llegaron al lugar y confirmaron el deceso. En el mototaxi, de placa 7337-A1, se encontró el cuerpo del conductor con lesiones visibles en el rostro. La fiscal de turno dispuso las primeras diligencias, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto de Medicina Legal para la necropsia de ley.

Este caso se suma a otro hecho de violencia registrado el último fin de semana, cuando un pasajero de mototaxi fue baleado por sujetos desconocidos en el jirón San Salvador, salida a Puno. La víctima permanece internada en el hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca.

