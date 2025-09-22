El conductor, de 32 años, fue encontrado muerto dentro de su vehículo en plena vía pública. La PNP investiga el caso.
Un mototaxista identificado como Rudy Loza Quispe (32) fue hallado sin vida dentro de su vehículo, estacionado en la intersección de la avenida Jorge Chávez y el jirón San Juan de Dios, en la ciudad de Juliaca.

El hallazgo ocurrió cerca de la medianoche, luego de que vecinos y transeúntes notaran que la unidad permanecía estacionada desde tempranas horas del día. Al acercarse, observaron al conductor recostado sobre el asiento, con la cabeza inclinada hacia abajo y sin signos vitales.

Agentes de serenazgo y de la Policía Nacional llegaron al lugar y confirmaron el deceso. En el mototaxi, de placa 7337-A1, se encontró el cuerpo del conductor con lesiones visibles en el rostro. La fiscal de turno dispuso las primeras diligencias, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto de Medicina Legal para la necropsia de ley.

Este caso se suma a otro hecho de violencia registrado el último fin de semana, cuando un pasajero de mototaxi fue baleado por sujetos desconocidos en el jirón San Salvador, salida a Puno. La víctima permanece internada en el hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca.

