Por: Feliciano Gutiérrez

La llegada del precandidato presidencial, Pillip Butters, a la ciudad de Juliaca causó protesta de los familiares de las víctimas del 9 de enero y pobladores, quienes calificaron como “terruqueador”. Tras concurrir a una entrevista de un medio de comunicación radial, el aspirante a la presidencia por Avanza País, por más de dos horas, permaneció escondido en el local del medio de comunicación.

A las 11:30 horas llegaron al local, ubicado en el jirón Ramón Castilla, decenas de policías de la Unidad de Servicios Especiales (USE), quienes en medio de lluvia de huevos, piedras, agua y otros objetos, rescataron a Butters llevando hasta la comisaría, a dos cuadras del medio de comunicación.

Tras escuchar la entrevista en el medio de comunicación, decenas de familiares de las víctimas del 9 de enero, dirigentes de organizaciones y pobladores se concentraron en la puerta de la radioemisora, donde protestaron contra el aspirante a la Presidencia de la República.

“Nos dijeron que somos terroristas y ahora vienen a buscar votos como si nada pasara, eso no vamos a permitir, pedimos unidad de la población. No debemos votar a los partidos que nos terruquearon y avalaron a este gobierno de Dina Boluarte”, refirió el dirigente de los familiares de las víctimas, Raúl Samillán.

