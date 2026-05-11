Las autoridades realizan una serie de diligencias para esclarecer las causas de la muerte de un interno del penal de Puno, cuyo cuerpo inerte fue hallado dentro de un saco de polietileno en una vivienda ubicada en el frontis del recinto penitenciario.

Se trata de Franklin Mancha Sucasaca, quien cumplía condena por el delito de tráfico ilícito de drogas en el pabellón número 4 del establecimiento penitenciario ex-Yanamayo. Según dijeron, a las 5 de la tarde del jueves se percataron de la ausencia del recluso, iniciando búsqueda por diversos lugares del establecimiento.

Inicialmente, se presumía que el interno habría fugado o intentado escapar del recinto penitenciario. Minutos después, personal policial y trabajadores del INPE ingresaron a una vivienda ubicada frente al penal, donde encontraron un saco de rafia color verde con retazos de tela al interior de un garaje que funcionaba como almacén.

Al abrir el costal, las autoridades hallaron el cuerpo del interno en posición fetal y sin signos vitales. Según las primeras diligencias, el cadáver presentaba manchas rojizas, presuntamente sangre, en la zona de la nariz y el brazo derecho.

Hasta el lugar llegaron representantes del Ministerio Público, personal de Medicina Legal, agentes de Criminalística y unidades especializadas de la Policía Nacional, quienes realizaron diligencias hasta horas de la madrugada de este viernes.

Refieren que Mancha Sucasaca fue intervenido años atrás por agentes de la Policía Antidrogas en la ciudad de Juliaca, durante un operativo en el que se incautaron paquetes de alcaloide de cocaína. Las autoridades continúan las diligencias con el objeto de esclarecer las causas de la muerte del recluso.

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