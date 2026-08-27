Un sismo de magnitud 4.7 se registró este jueves 27 de agosto en la región Tumbes, según informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento telúrico ocurrió a las 12:09:25 p. m. y su epicentro fue localizado a 22 kilómetros al noroeste de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar.
Lee: El nuevo reto de Ángel Cataño Huamán, danzante de tijeras y el “Rey de las lluvias”
¿Dónde fue el epicentro del temblor en Tumbes?
De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0596, el evento alcanzó una profundidad de 40 kilómetros.
El IGP precisó además que el movimiento tuvo una intensidad de III-IV en Zorritos, de acuerdo con la información difundida por el organismo científico.
Las coordenadas proporcionadas por el Centro Sismológico Nacional ubican el evento en la latitud -3.59 y longitud -80.84.
Lee: Tres sujetos son capturados tras robo de celular en pleno centro de Ayacucho
Sismo de magnitud 4.7 se registró este 27 de agosto
El temblor se produjo horas después de otro movimiento sísmico reportado durante la mañana de este jueves en el sur del país. A las 8:21 a. m., el IGP registró un sismo de magnitud 3.5 en Moquegua, cuyo epicentro estuvo ubicado a 16 kilómetros al suroeste de La Capilla, en la provincia de General Sánchez Cerro.
Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una importante actividad sísmica.