Un sismo de magnitud 4.7 se registró este jueves 27 de agosto en la región Tumbes, según informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:09:25 p. m. y su epicentro fue localizado a 22 kilómetros al noroeste de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0596

Fecha y Hora Local: 27/08/2026,12:09:25

Fecha y Hora UTC: 27/08/2026,17:09:25

Magnitud: 4.7

Profundidad: 40 km

Latitud: -3.59

Longitud: -80.84

Intensidad: III-IV Zorritos

Referencia: 22 km al NO de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes… — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 27, 2026





¿Dónde fue el epicentro del temblor en Tumbes?

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0596, el evento alcanzó una profundidad de 40 kilómetros.

El IGP precisó además que el movimiento tuvo una intensidad de III-IV en Zorritos, de acuerdo con la información difundida por el organismo científico.

Las coordenadas proporcionadas por el Centro Sismológico Nacional ubican el evento en la latitud -3.59 y longitud -80.84.





Sismo de magnitud 4.7 se registró este 27 de agosto

El temblor se produjo horas después de otro movimiento sísmico reportado durante la mañana de este jueves en el sur del país. A las 8:21 a. m., el IGP registró un sismo de magnitud 3.5 en Moquegua, cuyo epicentro estuvo ubicado a 16 kilómetros al suroeste de La Capilla, en la provincia de General Sánchez Cerro.

Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una importante actividad sísmica.