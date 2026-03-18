La región Tumbes enfrenta un aumento de casos de leptospirosis que ha encendido las alertas sanitarias, tras confirmarse 82 contagios y el fallecimiento de una menor de 11 años.

De acuerdo con la Dirección Regional de Salud de Tumbes, el avance de la enfermedad se produce en un contexto de lluvias constantes, acumulación de residuos y deficiencias en el sistema de alcantarillado.

Aumento de casos y zonas más afectadas

El reporte oficial detalla que del total de casos, 48 han sido confirmados y 34 se encuentran como probables.

La mayor concentración de contagios se registra en:

Distrito de Tumbes

Provincia de Zarumilla

Ambas zonas presentan problemas persistentes de manejo de residuos sólidos y drenaje urbano.

“Somos una región endémica (…) las lluvias constantes son un foco infeccioso”, advirtió una funcionaria sanitaria.

Fallecimiento eleva la alerta sanitaria

El brote incluye la muerte de una menor de 11 años, lo que ha incrementado la preocupación entre autoridades y población.

Equipos de epidemiología intervinieron el entorno cercano a la víctima con acciones de desinfección y control, como parte de la respuesta inmediata.

Factores de riesgo: lluvias, basura y desagües colapsados

Las condiciones ambientales están favoreciendo la propagación de la bacteria:

Aguas estancadas por lluvias

Desagües colapsados

Acumulación de basura

Presencia de roedores

Incluso se han reportado focos de riesgo en espacios públicos como la Plaza Mayor de Tumbes.

Además, la limitada recolección de residuos por falta de vehículos municipales agrava el problema.

Ante ello, se ha solicitado apoyo de entidades como el OTASS para la limpieza del sistema de alcantarillado.

Acciones de control y vigilancia

La DIRESA informó que se han intensificado las medidas de respuesta:

Vigilancia epidemiológica activa

Seguimiento de casos en establecimientos de salud

Desinfección de zonas críticas

Coordinación interinstitucional

Estas acciones buscan contener la propagación en las áreas más afectadas.

Síntomas y cómo prevenir la leptospirosis

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que se transmite por contacto con agua o superficies contaminadas con orina de animales infectados, principalmente roedores.

Síntomas iniciales:

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Escalofríos

Las autoridades recomiendan acudir a un centro de salud ante estos signos, especialmente si hubo contacto con aguas estancadas.

Medidas de prevención: